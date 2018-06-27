حجز قنطارين ونصف القنطار من الكيف على ظهر حمارين ببني بوسعيد في تلمسان

في عملية تمّت بالتنسيق بين الجيش والشرطة

تمكنت، منتصف ليلة أول أمس، الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة منصورة في ولاية تلمسان، من إحباط محاولة لإغراق السوق بكمية ضخمة من المخدرات كانت قادمة من المملكة المغربية.

جاءت العملية الناجحة في أعقاب استغلال معلومات مؤكدة، مفادها وجود مخطط يهدف إلى تمرير كمية كبيرة من السموم بين منطقتي بني بوسعيد وبني سنوس، وعليه تم وضع تشكيلة أمنية محكمة بالتعاون مع أفراد الجيش الشعبي الوطني، إذ تكلل الأمر باعتراض طريق حمارين بالمكان المسمى «كتاوت» ضواحي بني بوسعيد.

وعند تفتيش حمولتهما تمّ العثور على زهاء قنطارين و57 كلغ من مادة الكيف المعالج كانت موزعة على 6 طرود، حيث تمّ للتوّ حجز البضاعة وانطلاق تحريات واسعة بحثا عن المهربين الذين حوّلوا نشاطهم في الفترة الأخيرة باتجاه غابات بني بوسعيد وبني سنوس وسبدو، بفعل التضييق التام عليهم في المسالك والمناطق التقليدية.

في سياق مواز، أطاحت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن تلمسان ببارون مخدرات معروف بـ«الفرفارة»، وهو مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 48 سنة، أين أسفرت عملية تطويقه بحي الكيفان القديم عن استرجاع صفيحة من المخدرات موزعة على شطرين بلغ وزنها قرابة 100 غ من الكيف مخبأة للترويج، أين تجري التحقيقات حول مصدر السموم وباقي عناصر الشبكة.