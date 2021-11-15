حجز قنطارين ونصف من اللحوم غير صالحة للإستهلاك بغليزان

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمطمر من حجز كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة. على مستوى الطريق الوطني رقم 04 الرابط بين المطمر ويلل.

وتمت العملية بعد توقيف سيارة نفعية بها لحم بقر ونقانق وأحشاء دجاج وشورما غير صالحين للإستهلاك البشري. كما بلغت قيمة اللحوم المحجوزة قنطارين و37 كلغ.

كما أن الحمولة لاتخضع للشروط الصحية ولايحوز صاحبها على قيد السجل التجاري. وغير خاضعة للمراقبة البيطرية، وعليه تم انجاز ملف قضائي وتقديمه امام العدالة.

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كما تمكنت شرطة العمران وحماية البيئة بالمدية، صبيحة اليوم الإثنين، من حجز كمية من أحشاء وأطراف لحوم البقر غير صالحة للإستهلاك.

وجاءت هذه العملية، على إثر مراقبة بالسوق اليومي وسط مدينة المدية.

أين تم حجز كمية من احشاء و اطراف لحوم البقر غير صالحة للاستهلاك البشري.

كما قدرت كمية المحجوزات بقنطار ونصف “150 كليوغرام”، من لحوم وأحشاء البقر الفاسدة.

وكانت المحجوزات، موجهة الاستهلاك البشري على مستوى محلات بيع اللحوم بذات السوق.

كما كانت اللحوم، محملة على متن شاحنة تجارية ذات مبرد، قادمة من ولاية مجاورة.

وفي التفاصيل، تم توقيف مركبة من طرف عناصر الشرطة، للقيام بعملية المراقبة.

لتبين لهم من الوهلة الأولى أن البضاعة المحملة فاسدة من خلال الرائحة الكريهة التي كانت تنبعث من داخلها.

مما تطلب دعوة لجنة حفظ الصحة لبلدية المدية تحت اشراف طبيب بيطري.

وأكد هذا الاخير عدم صلاحية اللحوم، للاستهلاك البشري، مما اقتضى حجزها و اتلافها عن طريق الردم.

كما تم انجاز ملف قضائي ضد المعني بالتنسيق مع السلطات القضائية المختصة

هذا وتأتي هذه العملية، في اطار المراقبة الأمنية للحد والقضاء على الممارسات التجارية غير الشرعية.

وتمس هذه التصرفات غير المسؤولة، مباشرة، بالصحة العمومية للمواطنين، وهو ما يتطلب محاربتها.

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