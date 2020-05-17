حجز قنطارين و30 كلغ من اللحوم الحمراء بتيارت

تمكنـت مصالح الشرطة التابعة لكتيبة الطريق العام بأمن ولاية تيارت من حجز كمية معتبرة من اللحوم الحمراء.

العملية جرت اثناء دورية لعناصر الشرطة بأحد أحياء مدينة تيارت حيث تم توقيف مركبة سياحية.

وبعد إخضاعها لعملية المراقبة والتفتيش تبين أنها محملة بكمية من اللحوم الحمراء قدر وزنها بـ 230 كلغ.

وبعد معاينتها من الطبيب البيطري، اثبت انها صالحة للاستهلاك البشري، غير ان صاحبها لم يلتزم بالشروط التنظيمية المفروضة على هذا النشاط من طرف مصالح البيطرة لبلدية تيارت، وعدم حيازته على شهادة المراقبة الصحية مع نقل اللحوم على متن مركبة غير مهيأة.

وطبقا للقانون تم إيداع كمية اللحوم الصالحة للاستهلاك لدى دار المسنين بتيارت.