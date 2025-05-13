حجز قنطار من البطاطا المقشرة ودجاج غير صالح للاستهلاك بأم البواقي

تمكن عناصر فرقة الشرطة العامة بالأمن الحضري الثاني بالتنسيق مع مديرية التجارة وترقية الصادرات ومصالح الصحة والوقاية بأم البواقي. من حجز مواد غذائية فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري.

العملية جاءت في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح الأمن الوطني في الحفاظ على الصحة العامة وصحة المستهلك. حيث تمكنت ذات المصالح من حجز 107.9 كلغ من البطاطا المقشرة. 20،7 كلغ من الدجاج. 10،5 كلغ من بقايا الدجاج. بالإضافة كذلك إلى 2 كلغ من أحشاء الدجاج.و 1،6 كلغ من كبد الدجاج. ناهيك عن 6،9 كلغ من مادة شحمة الخروف.

العملية تمت على إثر خرجة ميدانية رقابية مشتركة شملت محلين تجاريين الأول متمثل في مطعم (اطعام سريع) و قصابة، تدخل في إطار مراقبة التزام التجار بشروط الصحة والنظافة ضمن مهام الحفاظ على صحة المستهلك خاصة التي تعرف استهلاكا واسعا من قبل المواطنين، بعد إتلاف السلع تم اتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع مديرية التجارة وترقية الصادرات بالولاية.

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