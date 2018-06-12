حجز قنطار من الزطلة قبيل موعد الإفطار بالبيض

تمكّنت الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببوسمغون ولاية البيض، من حجز قنطار من الكيف المعالج.

وتوقيف شخصين بصحراء منطقة البنود أقصى جنوب الولاية، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى مسؤولي الجمارك.

وأفاد ذات المصدر، أنّ هذه العملية النوعية تمت في حدود الساعة السادسة من مساء يوم أمس الإثنين قبيل موعد الإفطار.

وذلك خلال دورية لفرقة الجمارك المذكورة على مستوى المنطقة الجنوبية للولاية.

وقد جاءت عملية التوقيف بعد مطاردة لسيارة نفعية مشبوهة كان على متنها شخصان.

قام صاحبها بالفرار فور مشاهدتهما لعناصر الجمارك ليتم بعدها توقيف صاحب

المركبة بصحراء منطقة البنود الذي كان بمعية شخص آخر واللذان ينحدران من ولاية مجاورة.

وبعد تفتيش المركبة عثر على الكمية المذكورة من الكيف المعالج

كانت على شكل أربعة حقائب مموهة بإحكام تحت كمية من منتوج البطيخ.

و تم حجز المخدرات وتوقيف الشخصين يبلغان من العمر 29 و30 سنة.

وتمّ فتح تحقيق معهما، حيث بينت التحقيقات الأولية أنّ هذه الكمية من المخدرات قادمة من الحدود الغربية للوطن.

وفق ذات المصدر، الذي أشار إلى أن التحقيق لا يزال متواصلا في انتظار إحالتهما لدى محكمة الأبيض سيدي الشيخ.