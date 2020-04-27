حجز قنطار من السمك غير صالح للإستهلاك ببلدية بوحجار في الطارف

تمكن عناصر أمن دائرة بوحجار بالطارف من حجز كمية معتبرة من مادة السمك غير صالحة للاستهلاك البشري قدر وزنها الإجمالي بـ 01 قنطار و 40 كلغ.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن العملية جاءت على إثر عملية مراقبة ميدانية لعناصر الشرطة على مستوى مختلف أحياء وشوارع مدينة بوحجار من ضبط تاجر متنقل وهو بصدد عرض للبيع مادة السمك.

وبعد عملية مراقبة للبضاعة ووثائق التاجر تبين أنه لايحوز على شهادة بيطرية تثب صلاحية المادة المعروض للبيع للاستهلاك.

وبالتنسيق مع مصالح البيطرية التي قامت بمعاينة السلعة تبين فعلا انها غير صالح للاستهلاك البشري، وهو ما قد يتسبب ضرر لصحته ليتم حجزها.

وأضاف البيان، أنه وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية انجز ملف قضائي ضد المعني بالتنسيق مع مصالح الفلاحية أرسل الى الجهات القضائية المختصة لدى محكمة بوحجار لمحاكمته على الأفعال المنسوب له ليتم بعدها مباشرة عملية إتلاف هذه السلعة.