حجز قنطار من الكيف المعالج بتلمسان

تمكنت فرقة البحث و التدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية تلمسان، من حجز قنطار من الكيف المعالج ببلدية تلمسان.

وتعود العملية بعد ورورد معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة، تنشط في مجال المتاجرة بالمخدرات انطلاقا من مدينة مغنية الحدودية.

ويتزعم هذه الشبكة الإجرامية صاحب محل لخدمات الهاتف يستعمل مركبته في عملية تهريب المخدرات.

يقوم بتحويل ترقيم السيارة بعد الخروج من إقليم ولاية تلمسان، ليتكفل بقيادتها بعد ذلك عنصر آخر من الشبكة الإجرامية .

و سمحت عملية البحث و التحري عن هذه المركبة من رصدها مركونة أمام مرآب بحي المطمر بذات البلدية وتم تتبعها إلى غاية مدينة تلمسان.

ثم تم توقيفها و إخضاعها لعملية التفتيش الدقيق ليتم العثور بالصندوق الخلفي لها على الكمية المذكورة من الكيف المعالج.

من النوعية الرفيعة على شكل 205 طرد من حجمين مختلفين مربعة ومستطيلة.

وقد تم توقيف سائق المركبة وشخص آخر متورط في القضية فيما يبقى التحقيق متواصلا من طرف ذات المصلحة.