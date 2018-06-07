حجز قنطار من اللحوم الحمراء الفاسدة بتبسة

تمكن أفراد مصلحة شرطة العمران التابعون للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية تبسة بعد عمل خارجي من توقيف مركبة نفعية.

ليتبين بعد معاينتها انها محملة بكمية من اللحوم الحمراء و الأحشاء قاربت القنطار في ظروف نقل غير صحية ومن دون رخصة.

وبحسب رئيس شرطة العمران الملازم بوراس فوزي،فإن الكميات المحجوزة والمنقولة في درجة حرارة مرتفعة.

وأكد أن الطبيب البيطري أشر عليها بأنها غير صالحة للإستهلاك البشري ومتعفنة وتمثل خطرا على الصحة العامة.

أين تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بأمر من وكيل الجمهورية الذي أمر بضرورة إتلافهاوإنجاز ملف قضائي ضد صاحبها.

حيث أنكر جميع التهم المنسوبة إليه بعد محاولته عرضها للبيع بحجة توجيهها الى حفل الختان.