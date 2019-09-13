حجز قنطار ونصف من الدجاج الفاسد بقصابات مدينة سكيكدة

تمكن أعوان الرقابة وقمش الغش بمديرية التجارة لولاية سكيكدة، الأسبوع الماضي، من حجز أكثر من 150 كلغ من الدجاج الفاسد.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الكمية المحجوزة كانت على مستوى عدد من محلات الجزارين يحاولون تسويقها بشكل عادي.

وحسب مصادر النهار فإن العملية التي مكنت من حجز الكمية المذكورة جاءت اثر دورية مراقبة روتينية لأعوان الرقابة.

أين لفت انتباههم انبعاث روائح كريهة من قصابات وبعد تفتيشها عثر على الدجاج الفاسد معروض في ظروف غير ملائمة.

كما بينت المعاينة الأولية للبضاعة أن الأخيرة ليست معروفة وغير خاضة للمراقبة البيطرية.

وأضافت ذات المصادر أنه تم تحرير محاضر للجزارين المخالفين وتحويلهم على القضاء.