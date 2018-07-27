حجز قنطار و38 كلغ من اللحوم الفاسدة بباتنة

حجزت مصالح الوقاية وترقية المحيط البيئي التابعة لبلدية باتنة قنطار و38 كلغ من اللحوم الحمراء والبيضاء غير الصالحة للاستهلاك.

وحسب ذات المصلحة فإن العملية تمت مساء أمس على مستوى محلات القصابة المتواجدة بالسوق المركزي المعروف باسم “المارشي”بوسط المدينة .

وتمثلت المحجوزات في في 106 كلغ من لحم الدجاج و12 كلغ من اللحوم الحمراء و20 كلغ من النقانق “المرقاز”.

حيث تم تحويلها إلى المفرغة العمومية الكائنة خلف طريق الوزن الثقيل بعاصمة الولاية أين تم إتلافها.

فيما تم إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التجار المخالفين.