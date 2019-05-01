حجز قنطار و80 كلغ برتقال فاسد و64 علبة عصير منتهية الصلاحية تُقدم لأطفال المدارس بالوادي

أخبار الجزائر
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حجز قنطار و80 كلغ برتقال فاسد و64 علبة عصير منتهية الصلاحية تُقدم لأطفال المدارس بالوادي
بقلم  عبد العالي رحومة

حجزت أعوان الرقابة والتفتيش بمديرية التجارة بالولاية المنتدبة المغير، قنطار و80 كلغ برتقال فاسد غير صالح للاستهلاك يتم تقديمه للتلاميذ بالمطاعم المدرسية ببلدية المغير بالوادي.

كما تمكنت ذات المصالح بعد تكثيف دورياتها مع ارتفاع درجات الحرارة، من ضبط وحجز 64 علبة عصير أطفال منتهية الصلاحية تباع في المحلات.       وعلى اثرها تّم  اخطار الجهات الرسمية وتكوين ملف للمتابعة .

و من جهتهم، تساءل  الأولياء على هذا الوضع والتلاعب بأولادهم وغياب المراقبة وتحديد المسؤوليات من قبل البلدية والممولين

من أجل تقديم وجبة تتماشى والظروف الصحية .


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