حجز كمامات طبية وقارورات مطهر اليدين بتلمسان

أخبار الجزائر
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حجز كمامات طبية وقارورات مطهر اليدين بتلمسان
بقلم أمين مسعودي

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثالث لأمن ولاية تلمسان من حجز 61 قارورة مطهر لليد و 98 كمامة طبية محلية الصنع، كانت معروضة للبيع بكشك بلدي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن التاجر يمارس نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري، ليتم حجز هذه الكمامات الطبية ومطهر اليدين، وإتخاد الإجراءات اللازمة ضد صاحب الكشك التجاري.

كما قامت عناصرفرقة شرطة العمران وحماية البيئة من حجز 112 كمامة طبية مجهولة المصدر، كانت معروضة للبيع بمحل تجاري لبيع مواد التجميل، تم حجز هذه الكمامات الطبية وإتخاد الإجراءات اللازمة ضد صاحب المحل التجاري.


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