حجز كميات ضخمة من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك بولايات الوسط

تمكنت مصالح المديرية الجهوية للتجارة بالبليدة منذ بداية شهر رمضان المعظم من حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك عبر العديد من ولايات الوسط التابعة لها.

وقالت مديرة القطاع سامية عبابسة لـوأج، إنّ حملات المراقبة التي تم تكثيفها أيام قبل حلول شهر رمضان بهدف حماية القدرة الشرائية وصحة المواطن.

ومكنت من حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك عبر العديد من ولايات الوسط.

وفي ولاية البليدة أسفرت عمليات الرقابة اليومية التي يقوم بها أعوان الرقابة، لقمع الغش التابعين لمديرية التجارة عن حجز أكثر من 10 قناطير من اللحوم البيضاء غير الصاحة للاستهلاك. بالإضافة الى 2242 كلغ من هذه اللحوم بسبب عدم توفرها على شهادة بيطرية.

كما نفذت فرق الرقابة رفقة فرقة مصالح الدرك الوطني لبلدية وادي العلايق عملية مداهمة استهدفت أحد المستودعات التي يقوم صاحبها الذي هو موزع حليب بتحويل أكياس الحليب المبستر المدعم إلى مشتقات الحليب كاللبن وغيره.

وأسفرت هذه العملية عن حجز كمية تقدر ب 2855 لتر منها 1880 لتر كانت موضوعة في براميل تم اتلافها. و975 كيس وجهت الى هيئة ذات منفعة عامة. فيما تم استدعاء المعني الى مصالح الدرك الوطني من اجل مباشرة اجراءات قانون المضاربة غير المشروعة.

وبولاية البويرة، تم حجز 1.340 كلغ من اللحوم الحمراء بسبب عدم احترام شروط الحفظ. و56 كلغ من كبد الغنم والبقر و12 كلغ من أحشاء البقر لعدم حيازة شهادة بيطرية.

فيما تمكنت مصالح التجارة بولاية المدية من حجز 23 كلغ من كبد البقر المجمد. و46 كلغ من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك.

كما كثفت مصالح التجارة بولاية عين الدفلى عمليات المراقبة للوقوف على مدى احترام شروط النظافة.

وكللت هذه الخرجات الميدانية بحجز قرابة 3.500 لتر من الشاربات بسبب انعدام شروط النظافة. بالإضافة الى حجز 70 كلغ من مادة العجينة المخصصة لصناعة الزلابية.