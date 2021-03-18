حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية كانت مخزنة بغرض المضاربة بخميس الخشنة
حجر أعوان الأمن في عملية مشتركة مع أعوان المفتشية الإقليمية للتجارة بخميس الخشنة كميات كبيرة من المواد الغذائية.
أين كانت مخزنة في محل لبيع مواد البناء بغرض المضاربة.
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حجر أعوان الأمن في عملية مشتركة مع أعوان المفتشية الإقليمية للتجارة بخميس الخشنة كميات كبيرة من المواد الغذائية.
أين كانت مخزنة في محل لبيع مواد البناء…
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