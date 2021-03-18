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حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية كانت مخزنة بغرض المضاربة بخميس الخشنة

أخبار الجزائر
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حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية كانت مخزنة بغرض المضاربة بخميس الخشنة
بقلم ط.خيرالدين

حجر أعوان الأمن في عملية مشتركة مع أعوان المفتشية الإقليمية للتجارة بخميس الخشنة كميات كبيرة من المواد الغذائية.

أين كانت مخزنة في محل لبيع مواد البناء بغرض المضاربة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=973514

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