حجز كميات كبيرة من مادتي العدس والأرز كانت موجهة للمضاربة ببومرداس

تمكنت الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة لشرطة بومرداس هذا الأسبوع من ضبط 44 طن و3.5 قنطار من مادتي العدس والأرز بإحدى المستودعات كانت موجهة للمضاربة.

وحسب بيان ذات المصالح تم توقيف شخصين اعمارهما مابين 40 سنة و48 سنة، ينحدران من العاصمة، وينشطان ضمن جماعة إجرامية، تسعى للإحتكار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين.

العملية تمت يناءُ على معلومات تفيد بوجود أشخاص بقومون بتفريغ وتخزين شحنات من المواد الغذائية بإحدى المستودعات.

وعلى إثر ذلك باشرت ذات المصالح التحريات التي اسفرت إلى توقيف شخصين وتحديد مكان تواجد المستودعات المستغلة لتخزين المواد الغذائية والمتمثلة في مادتي العدس والأرز دائرة الثنية ببومرداس.

كما تم ضبط وإسترجاع خلال عملية التفتيش للمستودعات بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة لذات الولاية 34 طن و8.5 قنطار من مادة الأرز الأبيض، و 9 طن و 5 قنطار من مادة العدس.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بتاريخ 13 أوت الماضي.

كما وجهت لهم جناية المضاربة غير المشروعة المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة، جنح تبييض الأموال، ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري وعدم الفوترة.