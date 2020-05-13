حجز كميات معتبرة من الحلويات الشرقية بالمحمدية في معسكر

حجز أعوان مكتب حفظ الصحة البلدي بالمحمدية في ولاية معسكر صبيحة اليوم كميات معتبرة من الحلويات الشرقية.

وهذا بسبب افتقار صاحبها لشروط الحفظ الصحي حين توليه تخزينها داخل مركبة وعرضها عشوائيا في إحدى أرصفة الوسط الحضري بالمدينة.

العملية التي نفذت بالتنسيق مع عناصر من المفتشية الإقليمية التابعة لمديرية التجارة توجت بإتلاف كميات من مادة الشامية.

تزامنا مع تحرير محضر لصاحبها في سياق الإجراءات الردعية الناجمة عن الخرق المتعمد للحجر الصحي.

استنادا،إلى ما كشفه رئيس مكتب حفظ الصحة البلدي فؤاد رقيبة،الذي أوضح أن الملف،أحيل على مستوى مكتب وكيل الجمهورية،لدى محكمة المحمدية.