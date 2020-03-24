حجز كميات معتبرة من الطماطم منتهية الصلاحية في ميلة

ضبطت مصالح الدرك الوطني في ميلة كميات معتبرة من الطماطم منتهية الصلاحية داخل مصنع لاحد الخواص.

وقال الرائد مزاري مولود المكلف بالاعلام بالمجموعة أن العملية انتهت بحجز 2041 برميل خاص بمركز معجون الطماطم بسعة 245 كلغ للبرميل بوزن إجمالي 500 طن .

وخلال العملية تمت حجز 45 كلغ و68 قنطار من مركب لب الفواكه وكميات غير مسبوقة من الطماطم المعلبة المنتهية الصلاحية الموجهة للاستهلاك البشري.

ويتابع في القضية عن حيازة منتوج منتهي الصلاحية و المادة الأولية المستعملة المتمثلة في مركز الطماطم ولب الفواكه مجهولة الهوية والمصدر.

البضاعة المحجوزة كانت مخزنة في شروط غير صحية و غير لائقة مع تمويه الوسم التجاري ( منتوج موسوم بانتاج شهر اوت القادم). مع عدم احترام إلزامية النظافة و النظافة الصحية فيما يخص المواد الأولية المستعملة في الانتاج وعدم احترام شروط النظافة.

هذا وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد بفتح تحقيق معمق مع حجز البضاعة واتلافها بالتنسيق مع مصالح التجارة وتقديم المشتبه فيه للقضاء .