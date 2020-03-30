حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في معسكر

تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع بمعسكر من حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية قدرت بأكثر من 15 ألف وحدة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أونلاين”، فقد تم حجز 1033 وحدة منتهية الصلاحية وأكثر من 14 ألف أخرى كانت موجهة للمضاربة.

وجاءت العملية بعد استغلال معلومات حول قيام شخص باستغلال مستودع بأحد أحياء المنطقة لتخزين مواد استهلاكية لغرض المضاربة.

وبعد تفتيش المستودع تم حجز مواد غذائية منتهية الصلاحية على غرار مادة السميد، زيت الزيتون ومشروبات غازية قدرت كميتها بــ 1033 وحدة.

فيما تم حجز كمية أخرى كانت موجهة لغرض الاحتكار والمضاربة قدرت كميتها الإجمالية 14667 وحدة على غرار المشروبات ومصبرات غذائية.

ليتم التنسيق مع أعوان الرقابة لمفتشية التجارة بمدينة معسكر مع اتخاذ الإجراءات القانونية بإتلاف كمية المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

،وأضافت ذات المصاد، أنه تم تحويل المشتبه فيه إلى مقر الأمن وفتح تحقيق في القضية.

كما ضد أنجز ضده إجراء قضائي وقدم أمام العدالة التي أمرت بوضعه رهن الحبس .