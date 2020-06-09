حجز كميات معتبرة من مواد التنظيف والتجميل منتهية الصلاحية بأم البواقي

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مليلة في أم البواقي، من حجز كميات معتبرة من مواد التنظيف والتجميل منها منتهية الصلاحية والمقلدة.

وجاءت هذه العملية، على إثر معلومات مفادها قيام أحد الاشخاص بمدينة عين مليلة بتخزين كميات معتبرة من مواد التنظيف، منتهية الصلاحية لغرض بيعها بالجملة لتجار التجزئة بأثمان زهيدة.

ليتم وضع خطة أمنية على الفور، تم على إثرها تفتيش محله التجاري الكائن بمنطقة النشاطات الصناعية بعين مليلة.

أين أسفرت العملية على توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 34 سنة، وحجز 9232 وحدة من مواد التنظيف والتجميل منها المنتهية الصلاحية والمقلدة لعلامات تجارية مسجلة.

وكان المشتبه فيه، يقوم بإخفاء تاريخ صلاحية المنتوج، باأوراق لاصقة تحمل تاريخ صلاحية جديد.