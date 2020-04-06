حجز كميات معتبرة من مواد تعقيم وتنظيف مغشوشة بغليزان

تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي ارهيو بغليزان، خلال هذا الأسبوع من حجز كمية معتبرة من مواد التعقيم و التنظيف.

وجاءت القضية، على اثر مراقبة للمحلات التجارية، أين تم مراقبة احدى المحلات ليتبين أن صاحب المحل قيام بتغيير نشاطه من محل لبيع العقاقير والأواني المنزلية الى انشاء مؤسسة وهمية لصناعة مواد التنظيف والتعقيم.

ليتم حجز 200 كلغ من مادة الرائحة المعطرة معبأة في براميل، و600 كلغ من سائل غسيل الملابس، و820 كلغ من سائل غسيل الأواني.

بالإضافة إلى 10320 لتر من مادة الجافيل، و800 لتر من المادة الأولية من نوع KLKO OLEO خاصة بتحضير سائل الجافيل، و15 كلغ من مادة تحضير صابون السائل.

و270 لتر سائل الخل، و125 لتر مادة أولية من نوع IBERCHEM 50 و50 لتر مادة أولية من نوع LAVANDANA ، و50 لتر مادة أولية FEURSDETE، و275 لتر مادة أولية لتحضير سائل إزيس.

وكذا 100 لتر من المادة الأولية خاصة بتحضير سائل قريزيل، و45 كلغ مادة الملح و50 كلغ من مادة الصوديوم، وقارورات بلاستيكية فارغة خاصة بتعبئة مواد التنظيف والتعقيم بالإضافة الى آلتي مزج وخلط المواد.