حجز كميات من المخدرات والأقراص المهلوس مع إسترجاع سيارة مسروقة بالعاصمة

استرجعت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا و في عمليات متفرّقة سيارة مسروقة، و حجزت كميات من القنب الهندي وأزيد من ألف قرص مهلوس.

إضافة الى هواتف نقالة ومبلغ مالي ناهيك عن أسلحة بيضاء محظورة و ذلك إثر توقيف أشخاص مشتبه فيهم في نطاق المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس.

وبحسب مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس عالج مؤخرا 8 قضايا مختلفة كان أهمها قضية سرقة مركبة بجميع وثائقها تمّ استرجاعها في زمن قياسي.

كما قام بحجز 63.2 غرام من القنب الهندي و 1025 قرص مهلوس و 05 أسلحة بيضاء و 17 قارورة كحول و 3 هواتف مقالة و مبلغ مالي قدره 15.8 مليون سنتيم.

إضافة إلى 2 بندقيتي صيد بحري و ذلك بعد توقيف ثمانية 09 أشخاص مشتبه فيهم.

و قد اكتشفت فرق التحري من خلال تكثيف الدوريات على مستوى قطاع الإختصاص مركبة مركونة بإحدى الحظائر وعلى متنها شخصين مشتبه فيهما.

و قامت فرقة الشرطة القضائية بتوقيف المشتبه فيهما وتحويلهما الى المقر لاستكمال الإجراءاتي حيث تبيّن أن المركبة المركونة هي محل السرقة.

و تمكّنت نفس المصالح من معالجة قضية متعلقة بحيازة والمتاجرة في المؤثرات العقلية مع حمل أسلحة بيضاء محظورة وذلك على إثر معلومة واردة الى المصالح المحقّقة تمّ استغلالها .

ليتم توقيف المشتبه فيه الذي عثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 2000 دينار، بعد تفتيش منزله وفقا لإذن من النيابة.

تم حجز 792 قرص مهلوس, بندقيتي 02 صيد بحري،ثلاثة 03 أسلحة بيضاء ومبلغ مالي قدره 75400 دينار.

من جهة أخرى، عالجت ذات المصالح عدد من القضايا تتعلق بالسرقة بواسطة مفاتيح مصطنعة من داخل منزل، المتاجرة في المخدرات من نوع “القنب الهندي”.

المتاجرة في المخدرات الصلبة، المتاجرة في المشروبات الكحولية، حيث تمّ حجز63.2 غرام من القنب الهنديي 233 قرص مهلوس.

كما تم حجز17 قارورة كحول، وثلاثة هواتف نقّالةومبلغ مالي قدره82500 مليون سنتيم, سلاحان02 أبيضان محظوران.

تمّ عرض الجميع على الجهات القضائية المختصّة وبأمر من وكلاء الجمهورية المختصين إقليمياي تم وضع خمسة (05) منهم

الحبس المؤقتي اثنان02 تحت الرقابة القضائية فيما استفاد اثنان 02 آخران من استدعاء مباشر.