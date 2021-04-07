حجز كميات من زيت المائدة المدعم بمحل صناعة مواد التتبيل في وهران

أخبار الجزائر
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حجز كميات من زيت المائدة المدعم بمحل صناعة مواد التتبيل في وهران
بقلم كريمة سواق/ع. بن قويدر

تمكنت عناصر من مديرية التجارة بوهران، من حجز كميات معتبرة من زيت المائدة المدعم من نوع عافية وايليو.

بالإضافة إلى حجز كميات هائلة من صلصة المايونيز التي كانوا بصدد نقلها في ظروف غير صحية.

وتمت العملية النوعية لذات العناصر، على إثر مداهمة لمحل بالمنطقة الصناعية للسانية مختص في صناعة مواد للتتبيل من بينها صلصة المايونيز.

أين تم حجز كميات معتبرة من زيت المائدة المدعم، إلى جانب ضبط حاويات لمواد كيميائية يتم فيها نقل مادة صلصة المايونيز سريعة التلف.

بالاضافة إلى انعدام شروط التخزين المعمول بها واستعمال وسم وعلامات غير مصرح بها.

وقد تم نقل كميات زيت المائدة المحجوزة إلى أملاك الدولة.

في حين سيتم اتلاف المواد المصنعة منها كصلصة المايونيز.

وتم تشكيل ملف قضائي ضد المخالف.

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مواد غذائية

مواد غذائية


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