حجز كميات من زيت المائدة بالجلفة

تمكنت مصالح الجمارك من حجز أكثر من 4.000 صحيفة من زيت المائدة بالجلفة و25.000 علبة من السجائر الأجنبية بتقرت.

وحسب بيانات صادرة عن المديرية العامة للجمارك، اليوم السبت، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالجلفة، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، من حجز 4.032 صفيحة من زيت المائدة بسعة 05 لتر، كانت محملة على متن شاحنة، مع توقيف شخصين”.

وتندرج العملية في إطار ممارسة الدور الحمائي لمصالح الجمارك الجزائرية وتجند أعوانها التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله. وعملا بتعليمات السلطات العمومية القاضية بقمع محاولات تهريب المواد المدعمة حفاظا على استقرار السوق الوطنية. وحرصا على التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الإستهلاكية.

كما تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بتقرت، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 25.000 علبة من السجائر الأجنبية من نوع HP، تم ضبطها على متن شاحنة، مع توقيف المخالف.

وتكرس العملية التجند التام لمصالح الجمارك الجزائرية في سبيل المساهمة في مكافحة التهريب بشتى أشكاله حفاظا على صحة وسلامة المواطن.