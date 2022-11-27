حجز كمية ضخمة من المواد الغذائية مُوجهة للتهريب بعين قزام

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعين قزام، من العثور على مخبأ مهيأ للتهريب وحجز كمية كبيرة من المواد الغذائية.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم خلال هذه العملية حجز 6750 كغ من الفرينة، و750 كلغ من السكر.

كما تمكن أعوان الجمارك بالمركز الحدودي البري المتقدم بتين زواتين، في عملية ثانية، بالتسيق مع مصالح الأمن الوطني، من حجز 2250 كغ من مادة الفرينة، و1125 كغ من الأرز، و1200 كغ من العجائن الغدائية.

بالإضافة إلى 79 وحدة من الألبسة والأحذية، مع حجز ثلاث سيارات وتوقيف 3 أشخاص.

هذا وتكرس العمليتان الإنخراط التام للمؤسسة الجمركية في تجسيد السياسة العامة للحكومة.

وكذا الجاهزية القصوى لأعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم التام في سبيل محاربة المضاربة وتهريب السلع المدعمة.

وياتي ذلك، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد القاضية بضرورة الحرص على استقرار السوق الوطنية. وضمان التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الإستهلاكية.