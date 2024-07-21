حجز كمية ضخمة من المُهلوسات بسطيف

تمكن أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة تهريب البضائع والمخدرات، التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، بالتنسيق مع عناصر أمن ولاية سطيف، من إحباط تهريب 43769 قرصا مهلوسا.

وحسب بيان لذات المصلحة، فقد تم إحباط تهريب 43769 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ و16 غرام من الكيف المعالج.

وتم العثور على الممنوعات، بحوزة مخالفين إثنين، وذلك على متن سيارة.

وقد أسفرت التحقيقات القضائية، عن حجز كمية إضافية من الأقراص المهلوسة لترتفع الكمية المضبوطة إلى 43839 قرصا مهلوسا، مع توقيف شخص ثالث.

هذا وتكرس العملية التجند التام والتنسيق المحكم بين أجهزة الدولة. وتظافر جهودها في مكافحة كل أشكال الجريمة العابرة للحدود لاسيما الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.