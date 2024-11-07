حجز كمية معتبرة من الزيت والسميد لاستعمالهما في خليط تغذية الدواجن بعين الدفلى

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بجندل ولاية عين الدفلى، من حجز 1100 قارورة سعة 05 لتر من زيت المائدة. و 760 كيس حجم 25 كلغ من مادة السميد.

العملية جاءت في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة للمواد المدعمة واسعة الإستهلاك وتحويلها عن مقصدها الامتيازي. وفي عملية نوعية وبناء على معلومات مؤكدة، مفادها قيام أحد المستثمرين الفلاحيين بممارسات إحتيالية. تتمثل في التخزين غير القانوني لمادتي الزيت والسميد من أجل إستعمالها في خليط تغذية الدواجن.

وبعد إستفاء جميع الإجراءات القانونية تم مداهمة مستودع داخل مستثمرة فلاحية متواجدة ببلدية عين السلطان ولاية عين الدفلى. أين أسفرت العملية على توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 60 سنة وحجز 1100 قارورة سعة 05 لتر من زيت المائدة نوع زيتنا للمنتج سي.، و 760 كيس حجم 25 كلغ من مادة السميد بوزن اجمالي يفوق 190 قنطار. حيث تفوق القيمة الإجمالية للمحجوزات بحوالي 1.42 مليوندينارجزائري.

كما سيتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة فور الانتهاء من التحقيق.