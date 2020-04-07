حجز كمية معتبرة من السجائر والشمة داخل مركبة بالجلفة

تمكنت مصالح أمن دائرة التدريسية بالجلفة، من حجز كمية معتبرة من السجائر والشمة، كانت موجهة للتسويق بطريقة غير قانونية.

وحسبما أفاد به مصدر موثوق لـ”النهار أونلاين”، تمت العملية أثناء توقيف سيارة سياحية من نوع “ماستر”، اثر دورثة أمنية لذات المصالح، وسط المدينة.

وجاء ذلك، إثر معلومات تلقتها ذات الفرقة، وبعد تفتيشها عثر بداخلها على 380 علبة من مختلف السجائر و1710 وحدة من مادة “الشمة”.

وتم حجز 140 علبة سجائر من نوع “بو”، و90 علبة قلواز، وكذا 90 كارطوشة من نوع ريم.

فضلا عن 784 كيس شمة من نوع “نفحة”، و404 من نوع “سانتيا” ومكس و522 كيس شمة من نوع “نرجس”.

وتم نقل المحجوزات إلى مصالح الجمارك، وإحالة ملف صاحب السلعة إلى العدالة بسبب انعدام الفوترة و عدم امتلاكه سجل تجاري.