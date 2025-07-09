حجز كمية معتبرة من الكحول في تلمسان ووهران

تمكنت الفرقتان المتنقلتان للجمارك بتلمسان ووهران من تنفيذ عمليتين نوعيتين.

وأسفرتا العمليتين، عن حجز ما مجموعه 2472 وحدة كحول مختلفة الأنواع والأحجام. إلى جانب مركبتين سياحيتين.

وتم توقيف ثلاثة أشخاص وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة لمواصلة الإجراءات القانونية.

وتندرج هاتان العمليتان في إطار النشاط الميداني العادي للفرق الجمركية المتنقلة. الرامي إلى مكافحة التهريب بمختلف أشكاله والمساهمة في حماية صحة وأمن المواطن.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور