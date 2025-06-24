حجز كمية معتبرة من الكوكايين وايداع 3 أشخاص في وهران

تمكنت عناصر الشرطة للأمن الحضري في ولاية وهران من الإطاحة بمروجي السموم والمخدرات الصلبة وسط الأقاليم الحضرية. وتوقيف 3 أشخاص.

وجاءت العملية، استغلالا لمعلومات أمنية مفادها قيام المشتبه فيهم بترويج هذه السموم متخذين من مساكنهم وكرا للتخزين. وبعد مراقبة وترصد نشاطهم الإجرامي وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، تم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيفهم الواحد تلو الآخر. كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز 2 كلغ و 776 غرام من المخدرات القنب الهندي، و50 غرام من الكوكايين .

كما تم تقديم المتورطين أمام العدالة بإجراء موضوعه الحيازة والمتاجرة بالمخدرات قدموا بموجبه أمام العدالة. أين صدر في حقهم أمر إيداع.