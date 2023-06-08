حجز كمية معتبرة من اللحوم الفاسدة ببلدية لمطار في سيدي بلعباس

قام أعوان مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بالتنسيق مع المفتشية البيطرية التابعة لمديرية المصالح الفلاحية ببلدية لمطار ومصالح الدرك الوطني بمعاينة عرض لحوم غير صالحة للإستهلاك أوناتجة عن عملية ذبح غير شرعي.

حيث تم خلال العملية حجز 53.3 كغ من لحم الغنم صالح للإستهلاك مذبوح بطريقة غير شرعية. وتم تحويل هذه الكمية إلى مؤسسات ذات منفعة عمومية.

بالإضافة إلى حجز وإتلاف 47.5 كغ من لحم الغنم غير صالح للإستهلاك و8.5 كغ من الأحشاء فاسدة. كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إتجاه التجار المخالفين.