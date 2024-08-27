حجز كمية معتبرة من اللحوم الفاسدة في سوق أهراس

تمكنت فرق الرقابة التابعة لمصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بولاية سوق أهراس من حجز كمية معتيرة من اللحوم الفاسدة.

العملية جاءت بالتنسيق مع الفرقة المختلطة (تجارة-بيطرة) وذلك في مهمة ميدانية استهدفت جميع الأنشطة التجارية ببلدية تاورة، حيث تم حجز 13.80 كيلوغراما من اللحوم والنقانق، غير صالحة للاستهلاك البشري.

وبعد معاينة الطبيب البيطري، تم إتلاف الكمية المحجوزة مع استدعاء المخالف من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.