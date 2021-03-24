حجز كمية معتبرة من اللحوم ببشار في إطار مكافحة المضاربة

تمكنت الفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن بشار، من ضبط وحجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء.

وحسب بيان لذات الفريقة، فقد تمثلت المحجوزات في “لحم الدجاج، وأحشاء الدجاج، والديك الرومي، وأفخاذ الديك الرومي وسكالوب”.

بالإضافة إلى حجز كمية أخرى من لحم البقر ومادة الرشتة.

وقدر وزن الكمية المضبوطة بـ:5614 كلغ “أي كمية قاربت الستة أطنان”.

وتم العثور على هذه اللحوم، على مستوى مخزن لأحد الخواص.

وتبين من خلال المراقبة اللازمة، أن المشتبه به لا يحوز على السجل التجاري القار لممارسة نشاطه التجاري هذا.

بالإضافة إلى تسجيل مخالفات تمثلت في: عدم احترام شروط التخزين “الحفظ والنظافة”.

كما تبين أن البضاعة مجهولة المصدر، حسب ذات البيان.

وتأتي هذه العمليات، في إطار برنامج عمل موسع ومشترك، تزامنا وظاهرة إرتفاع الأسعار في بعض المواد الإستهلاكية.