حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية في تلمسان

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن تلمسان، بالتنسيق مع مصالح الامن الحضري الاول من توقيف شخص متورط في إخفاء أشياء مسروقة مع حيازة المؤثرات العقلية.

وبدأت القضية بتسجيل مصالح الامن الحضري الاول شكوى بخصوص تعرض أحد الأشخاص للسرقة طالت دراجته النارية.

وأسفر التحقيق في القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه من طرف فرقة البحث والتدخل BRI للمصلحة الولائية للشرطة القضائية. ويتعلق الأمر بشخص بالغ من العمر 25 سنة معتاد الإجرام.

العمل الميداني المشترك بين المصلحة الولائية للشرطة القضائية ومصالح الامن الحضري الاول كلل بتوقيف المتورط في القضية. مع حجز بحوزته على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 3584 قرص. مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ.

بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الأجنبية، ميزان إلكتروني، هواتف نقالة. كما تم في خضم التحقيق مع الموقوف توقيف شخص آخر متورط في القضية.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي عن قضية جناية التهريب الذي يشكل درجة من الخطورة على الصحة العمومية، الحيازة، النقل، التخزين، والاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية “. قدم بموجبه المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.