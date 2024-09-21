حجز كمية معتبرة من المخدرات بباتنة

قام أفراد المصالح الأمنية المختصة بالناحية العسكرية الخامسة مدعومين بأفراد فرقة البحث والتحري للدرك الوطني ببريكة في باتنة، يوم 18 سبتمبر الجاري، من حجز كمية معتبرة من المخدرات.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم خلال هذه العملية، توقيف تاجري مخدرات، وحجز 13.20 كيلوغرام من مادة الكوكايين. و08.80 كيلوغرام من الكيف المعالج.

بالإضافة إلى مسدس تقليدي الصنع، و13 خرطوشة، و9200 قرص مهلوس.

وتأتي هذه العملية لتؤكد مرة أخرى عزم وحدات الجيش الوطني الشعبي. على محاربة جميع أنواع الجريمة المنظمة والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.