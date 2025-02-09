حجز كمية معتبرة من المخدرات في أم البواقي

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، في عمليتين نوعيتين، من وضع حد لشبكتين إجراميين خطيرين مختصتين في المتاجرة وترويج المخدرات “كيف معالج، أقراص هلوسة”.

العملية الأولى جاءت على إثر معلومات مؤكدة واردة إلى مصالحنا مفادها وجود شخصين. يقومان بترويج كمية من المخدرات بوسط مدينة عين مليلة.

واستغلالا للمعلومة تم تنشيط عنصر الاستعلام حيث تم التوصل إلى معرفة المشتبه فيهما.

وبعد تتبع تحركاتهما ورصدهما تم وضع خطة محكمة أين تم توقيف مركبة وشخصين.

كما تم العثور على كيس بلاستيكي به كمية معتبرة من المخدرات (كيف معالج) على شكل صفائح. بوزن إجمالي قدره (02) كلغ.

وبعد تكثيف التحريات والتعمق في التحقيق تم التوصل إلى توقيف باقي عناصر الشبكة.

كما تم تنفيذ العملية الثانية بعد الاستغلال الأمثل للمعلومات والتي مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط عبر إقليم الاختصاص. تنوي تمرير كمية من الأقراص المهلوسة.

أين وضع تشكيل أمني مدروس يتمثل في إغلاق جميع المحاور التي من الممكن سلكها من طرف أفراد الشبكة. ونشر نقاط مراقبة وتفتيش.

كما تم توقيف السيارة النفعية محل المعلومة بالطريق الوطني رقم 80 على مستوى قرية بريريش.

وبعد تفتيشها عثر بداخلها على 750 قرص مهلوس من نوع (بريغابالين) 300 ملغ. على الفور تم حجز البضاعة وتوقيف المشتبه فيهما.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. فيما ستسلم المحجوزات إلى المصالح المعنية.