حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية في سكيكدة

تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول، بأمن دائرة عزابة في ولاية سكيكدة، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، نشرته على صفحتها بفايسبوك، تقدر كمية المحجوزات بـ520 وحدة من مختلف الأنواع والأشكال.

هذا وتحركت ⁦الضبطية القضائية، بعد معلومات عن وجود الكمية داخل أحد المنازل،

وبالتنسيق الدائم مع نيابة محكمة عزابة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تم حجز الكمية وتوقيف أحد الأشخاص.

ومكنت هذه ⁦⁩العملية أيضا، من حجز مبلغ مالي معتبر من عائدات البيع.

و⁦تم إنجاز ملف قضائي عن القضية، وتقديم المشتبه فيه أمام نيابة محكمة عزابة.