حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب بإن قزام

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بإن قزام، من حجز كمية “معتبرة” من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب.

وحسبما علم اليوم الأحد لدى ذات الهيئة النظامية، يتعلق الأمر بـ 140 كيس سكر وزن 25 كلغ، و72 كيس فرينة (25 كلغ).

بالإضافة إلى ثلاث سيارات رباعية الدفع استعملت في نقل البضائع الموجهة للتهريب، مثلما جرى توضيحه.

وتكرس هذه العملية تنسيق الجهود الميدانية بين أجهزة الدولة في مكافحة شتى أشكال الجريمة العابرة للحدود. لاسيما تهريب المواد المدعمة وذات الاستهلاك الواسع.