حجز كمية معتبرة من الموز في ميلة

تمكن أعوان الرقابة بالمفتشية الإقليمية للتجارة بفرجيوة في ولاية ميلة وخلال عملية رقابية بالتنسيق مع المصالح الأمنية من حجز كمية من الموز وذلك بعد الغلاء المحسوس الذي عرفته هذه المادة وكذا في إطار محاربة ظاهرة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة و للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.

وجاء في بيان لمديرية التجارة لولاية ميلة “خلال عملية رقابية بالتنسيق مع المصالح الأمنية. ( أمن وطني لأمن دائرة فرجيوة) مست تجار الخضر والفواكه ( مادة الموز) على مستوى إقليم بلدية فرجيوة. تمكن إطارات وأعوان الرقابة بالمفتشية الإقليمية للتجارة فرجيوة أمس الأحد من رفع مخالفات. متعلقة بعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات وعدم الفوترة (الشراء بدون فاتورة). وعلى إثرها تم حجز كمية من منتوج الموز تقدر بـ 278،4 كغ بقيمة مالية إجمالية تقدر بـ : 131,873.68 دج.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تحويل الكمية المحجوزة إلى اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري. كما تم استدعاء التجار مرتكبي المخالفات لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها ضدهم.

