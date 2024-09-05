حجز كمية معتبرة من قارورات الخمر بتلمسان

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية تلمسان من حجز كمية من المشروبات الكحولية. موجهة للتهريب والمتاجرة بدون رخصة قدرت بـ 961 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام.

القضية تمت على إثر حاجز أمني على مستوى مفترق طرق حي الكدية وحي بوجليدة تلمسان تم توقيف مركبة من نوع بيجو كان على متنها شخصين تتراوح أعمارهما بين 35 و37 سنة. بعد تفتيشها عثر بداخلها على كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ 961 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام بدون رخصة.

بعد إستيفاء الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي قدم المشتبه فيهما أمام نيابة الإختصاص.