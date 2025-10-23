حجز كمية معتبرة من لحوم الأغنام غير صالحة للإستهلاك بوهران

تمكنت فرق المراقبة التابعة للمفتشية الإقليمية للتجارة لدائرة بئر الجير بوهران، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني لحاسي بونيف والمصالح البيطرية الفلاحية. من حجز كمية من لحم الغنم نتيجة الذبح غير الشرعي.

وخلال عملية تفتيش تبيّن أن لحوم الغنم غير صالحة للاستهلاك البشري. كما تم إتلاف كمية من الأحشاء واللحوم الفاسدة المجمدة، وتحويل بعضها إلى حديقة الحيوانات.

