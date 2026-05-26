حجز كمية معتبرة من مادة الكوكايين بأدرار

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالقطاع العسكري أدرار بالناحية العسكرية الثالثة، اليوم الثلاثاء، من توقيف مهربين وحجز كمية معتبرة من مادة الكوكايين مقدرة بـ76 كلغ و700 غرام كانت محملة على متن سيارة سياحية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، تأتي هذه العملية النوعية التي جاءت عشية إحياء عيد الأضحى المبارك، لتؤكد مرة أخرى تجند وحدات الجيش الوطني الشعبي بكل مكوناته. للتصدي في كل الظروف والمناسبات، لكل المحاولات الرامية إلى المساس بأمن وسلامة المواطن وإغراق البلاد بسموم المخدرات.

