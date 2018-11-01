حجز كمية معتبرة من مواد تبغية موجهة للإستهلاك بالوادي
حجز عناصر الشرطة بأمن ولاية الوادي كمية معتبرة من مواد تبغية بحاجز أمني، وعثر على داخل السيارة على 4950 وحدة من مادة التبغ و750 علبة سجائر دون أي سند قانوني.
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حجز عناصر الشرطة بأمن ولاية الوادي كمية معتبرة من مواد تبغية بحاجز أمني، وعثر على داخل السيارة على 4950 وحدة من مادة التبغ و750 علبة…
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اطاحت مصالح الشرطة بالسوقر في تيارت بمروج ضبط بمسكنه على أكثر من 3200 قرص مهلوسا واكثر من 14 مليون.
في إطار عملياتها الهادفة الى محاربة الجريمة…
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سُلم اليوم الأربعاء بقسنطينة، 1109 سكن عمومي إيجاري و 400 إعانة للبناء الريفي عشية إحياء الذكرى الـ 64 لإندلاع الثورة.
كما قدمت 400 إعانة للبناء الريفي، حسبما…
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