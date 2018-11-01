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حجز كمية معتبرة من مواد تبغية موجهة للإستهلاك بالوادي

أخبار الجزائر
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حجز كمية معتبرة من مواد تبغية موجهة للإستهلاك بالوادي
بقلم وافي مهاجري

حجز عناصر الشرطة بأمن ولاية الوادي كمية معتبرة من مواد تبغية بحاجز أمني، وعثر على داخل السيارة على 4950 وحدة من مادة التبغ و750 علبة سجائر دون أي سند قانوني.


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