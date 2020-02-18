حجز كمية من الحليب ومشتقاته غير صالحة للإستهلاك البشري بسيدي بلعباس

تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من حجز كمية من الحليب ومشتقاته غير صالحة للإستهلاك البشري كانت موجهة للبيع قبل أن يتم حجزها وإتلافها بالتنسيق مع المكتب البلدي لحفظ الصحة.

فصول القضية تعود إلى قيام أفراد شرطة العمران وحماية البيئة بعمليات مراقبة للمحلات التجارية، حيث لفت إنتباههم عرض كمية من الحليب مجمدة تقدر بـ 16 كيسا و 8 أكياس من اللبن مجمدة غير صالحة للإستهلاك البشري.

الكمية وجدت بأحد المحلات التجارية والتي تم إتلافها بعين المكان بحضور الطبيب البيطري التابع للمكتب البلدي لحفظ الصحة .

وفي نفس السياق وبعد مراقبة أحد المحلات التجارية المختص في بيع اللحوم (قصابة) تم ضبط كمية من الشحم تقدر بـ 10 كلغ غير صالحة للإستهلاك والتي تم إتلافها في عين المكان .

هذه العمليات تدخل في إطار تشديد الرقابة على عمليات بيع المواد الإستهلاكية بمختلف أنواعها والمواد الغذائية السريعة التلف، التي تباشرها مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس.

والتي سبقتها العديد من العمليات المماثلة التي أفضت إلى حجز كميات معتبرة من هذه المواد، حفاظا على الصحة العامة وسلامة المستهلكين.