حجز كمية من الدجاج والأحشاء غير صالحة للإستهلاك في مستغانم

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الخارجي عين سيدي شريف بولاية مستغانم. من حجز 163 كلغ من اللحوم البيضاء “الدجاج” و 60 كلغ من الأحشاء.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت على إثر نقطة مراقبة وتفتيش لقوات الشرطة على مستوى المدخل الشمالي لمدينة عين سيدي الشريف. أين تم توقيف شاحنة تبريد وعند تفتيشها ضبطت كمية من اللحوم البيضاء المجمدة “دجاج وأحشاءها”.

اللحوم المحجوزة لا يحوز صاحبها على شهادة بيطرية تثبت سلامتها. بالإضافة إلى أن المركبة المستخدمة في عملية النقل لايحوز صاحبها على إعتماد أو وثيقة رسمية تمكنه من نقل مادة اللحم على متن المركبة. ليتم حجز الكمية بعد أن أكد الطبيب البيطري عدم صلاحيتها للإستهلاك البشري. فتم توجيهها إلى حديقة موستالاند للإستهلاك الحيواني.

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