حجز كمية من الكوكايين والأقراص المهلوسة وألعاب نارية في معسكر

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن معسكر من توقيف 6 مروجين للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب ذات المصالح الامنية، تتراوح أعمار الموقوفين ما بين 30 و43 سنة.

وتم حجز كمية من المخدرات الصلبة كوكايين، وأقراص مهلوسة، مبالغ مالية من العملة الوطنية والعملة الصعبة، إضافة إلى كمية معتبرة من الألعاب النارية.

وتم الحجز خلال عملية مداهمة نفذها عناصر الفرقة بحي 936 مسكن بمدينة معسكر، بعد استغلال معلومة حول نشاط المشتبه فيه البالغ من العمر 31 سنة في ترويج هذه السموم رفقة شريكه البالغ من العمر 42 سنة وقيامهما بتخزين هذه السموم بمسكن هذا الأخير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد خطة محكمة مكنت من توقيف مركبة مشبوهة على متنها أربعة أشخاص عثر بها على كمية من المشروبات الكحولية وقصاصة بلاستيكية بها كمية من المخدرات الصلبة بوزن 0,16 غرام، فتح إثرها تحقيق في القضية أفضى إلى تحديد هوية ممونهم بهذه السموم ويتعلق بالأمر بالمشتبه فيه البالغ من العمر 42 سنة.

وتم تتبع تحركات المشتبه فيه وتوقيفه وتنفيذ عملية تفتيش لمسكنه العائلي، مكنت من حجز 410 قرص مهلوس وكمية من الكوكايين بــ 0.56 غرام ومبلغ مالي من العملة الوطنية وآخر من العملة الصعبة قدر بــ 3700 أورو، و 20 دينار تونسي.

كما مكنت عملية التفتيش من حجز 13732 وحدة من الألعاب النارية، ليستمر التحقيق في القضية.

وأفضى التحقيق إلى توقيف مشتبه فيه آخر يبلغ من العمر 31 سنة وتنفيذ عملية تفتيش لمسكنه مكنت من حجز 04 أقراص مهلوسة ومبلغ مالي.

وقدم المشتبه فيهم أمام العدالة التي أمرت بوضع اثنين منهم رهن الحبس، فيما وضع ثالث تحت الرقابة القضائية واستفاد البقية من الاستدعاء المباشر.