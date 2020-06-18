حجز كمية من الكوكايين ومشروبات كحولية بجيجل

أخبار الجزائر
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حجز كمية من الكوكايين ومشروبات كحولية بجيجل
بقلم أيمن عبد الرحيم

تمكن عناصر الدرك الوطني التابعين للكتيبة الإقليمية بالميلية في جيجل، من توقيف شخص ينحدر من إحدى البلديات المجاورة بحوزته كمية من مادة الكوكايين كان بصدد ترويجها.

وقد تم توقيفه من قبل ذات العناصر، وتقديمه أمام الجهات القضائية التي أمرت بإيداعه.

من جهة أخرى قام عناصر الدرك الوطني بذات الكتيبة بحجز كمية من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الأحجام.

وحسب مصادر “النهار”، فقد قدرت بأزيد من 800 قارورة، وقد تم في نفس العملية توقيف 4 أشخاص، حيث تم سماع أقوالهم قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية.


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