حجز كمية من الكوكايين ومشروبات كحولية بجيجل

تمكن عناصر الدرك الوطني التابعين للكتيبة الإقليمية بالميلية في جيجل، من توقيف شخص ينحدر من إحدى البلديات المجاورة بحوزته كمية من مادة الكوكايين كان بصدد ترويجها.

وقد تم توقيفه من قبل ذات العناصر، وتقديمه أمام الجهات القضائية التي أمرت بإيداعه.

من جهة أخرى قام عناصر الدرك الوطني بذات الكتيبة بحجز كمية من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الأحجام.

وحسب مصادر “النهار”، فقد قدرت بأزيد من 800 قارورة، وقد تم في نفس العملية توقيف 4 أشخاص، حيث تم سماع أقوالهم قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية.