حجز كمية من الكيف بالبليدة

تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة، من إحباط محاولة ترويج أكثر من 20 كلغ من الكيف المعالج على تجار الجملة .

وكذا ترويج هذه السموم للمدمنين عليها بعد أن تم جلبها من إحدى ولايات الغرب.

عملية التوقيف جاءت إثر معلومات وصلت إلى ذات المصالح، بوجود خطة للمروجين تفيد بإدخال كمية كبيرة من المخدرات إلى ولاية البليدة وترويجها على تجارة التجزئة .

وبأمر من مدير أمن ولاية البليدة بمراقبة مشتبه فيهم وتكثيف الدوريات بزي مدني، تم تحديد هوية الجناة وتغلغل أحد عناصرها في أوساط بائعي سموم وإجهاظ خطتهم وتوقيف المتهمين وحجز الكمية.

للإشارة، فإن التحقيق لا يزال متواصلا لحد الساعة للكشف عن مصدر المخدرات وبقية العناصر.