حجز كمية من المؤثرات العقلية في تلمسان

تمكنت مصالح الجمارك، من حجز كمية من الأقراص المهلوسة تقدر بـ594 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وجاء في بيان، اليوم الجمعة، أنه و”في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الفرق العملياتية التابعة لإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان في مكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود. تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بتلمسان. التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بتلمسان. من حجز 594 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ”.

وتمت العملية إثر دورية، تم خلالها توقيف وتفتيش دقيق لسيارة نفعية من نوع كيا بيكانتو سوداء. حيث تم توقيف المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.