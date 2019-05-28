حجز كمية من المخدرات وتوقيف مروج خطير بالشط الطارف

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالشط التابعة لأمن ولاية الطارف من الإطاحة بمروج مخدرات ينحدر من مدينة عنابة والمعني في العقد الرابع من العمر.

وحجز خلال هذه العملية 7 صفائح من الكيف المعالج قدر وزنها الإجمالي بـ556 غ وكذا مركبة كانت تستغل كوسيلة في نقل هذه الممنوعات.

وتعود وقائع القضية الى استغلال عناصر الشرطة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالشط الى معلومات مفادها قيام شخص معروف لدى مصالح الأمن بنشاطه في مجال ترويج المخدرات على مستوى كل من ولاية الطارف وعنابة التحضير لإدخال كمية من الكيف الى مدينة الشط لغرض ترويجها على مستوى ذات المدينة .

وبعد عملية التتبع للمعني تمكنت عناصر ذات الفرقة من توقيفه على مستوى حاجز امني فجائي تم نصبيه للمعني بمدخل مدينة الشط، اين عثر داخل المركبة التي كان يقودها على كمية من الكيف المعالج مخبأة بإحكام قدر وزنها بـ556 غ.

ليتم توقيفه وبعد الانتهاء من التحقيق في القضية أنجز في حقه ملف قضائي عن قضية نقل المخدرات لغرض المتاجرة.

وقدم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الذرعان صدر في حقه أمر إيداع.