حجز كمية من المهلوسات بالوادي

في عملية نوعية تمكنت المصلحة الولائيـــة للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، من الإطاحة ببارون ترويج الحبوب المهلوسة في أوساط الشباب.

العملية جاءت عقب استغلال معلومات مفادهـــا قيام أحــد الأشخاص والبالغ من العمــر 21 سنة باستغلال مسكنه العائلي لتخزين وترويج حبوب مهلوسة.

الاستغلال الأمثل للمعلومات أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيه ومكان إقامته الكائن وسط المدينــة لتقوم عناصر فرقة البحث والتدخل BRI، بمداهمة مسكن المشتبه فيه وتفتيشه.

حيث أسفرت العملية عن حجــز ما مجموعه 186 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

العملية أيضا أسفرت عن حجز عدد من الأسلحة البيضاء ومبلغ مالي من عائدات الترويــج.

ليتم توقيف المتورط وتحويله إلى مقر الفرقة، بعد استكمال إجراءات التحقيق في القضية مع المتورط تم إعداد ملف قضائي للمتــورط وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميــا.